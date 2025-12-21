Zhegrova Dybala e quello scatto nel post partita dalla pancia dell’Allianz Stadium che non è sfuggito ai tifosi della Juventus – FOTO
Dopo la partita, Zhegrova e Dybala si sono incontrati nel rispetto della sportività, scambiandosi le divise e condividendo un momento di cordialità. L’immagine, scattata dalla pancia dell’Allianz Stadium, ha attirato l’attenzione dei tifosi della Juventus. Questo gesto evidenzia il valore della correttezza tra giocatori anche in momenti di confronto. Zhegrova Dybala e quello scatto nel post partita dalla pancia dell’Allianz Stadium che non è sfuggito ai tif
Zhegrova Dybala, sportività al termine del match: l’esterno bianconero raggiunge l’ex numero dieci per lo scambio delle divise e uno scatto insieme. Le luci dell’Allianz Stadium si erano ormai abbassate sulla vittoria sofferta ma preziosa della Juventus, ma nel ventre dell’impianto torinese c’è stato spazio per un ultimo, significativo episodio di sportività genuina che va oltre il mero risultato del campo. Protagonisti di questo “terzo tempo” informale sono stati Edon Zhegrova e Paulo Dybala. Se durante i novanta minuti la battaglia sportiva è stata accesa e senza esclusione di colpi, al triplice fischio è prevalsa la stima reciproca tra due mancini di grandissimo talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dribbling e sorrisi, Zhegrova e la foto con Dybala scatena i tifosi.
