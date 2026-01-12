La Juventus valuta il riscat di Douglas Luiz, ma la situazione è ancora incerta. Attualmente in prestito al Nottingham Forest, il centrocampista brasiliano fatica a conquistare un ruolo stabile e raggiungere le presenze richieste per l’obbligo di riscatto. La società italiana monitora attentamente l’evoluzione della situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Il riscatto di Douglas Luiz in Premier è in bilico e rischia di non raggiunger le presenze necessarie all’obbligo di riscatto. La Juventus rischia di ritrovarsi tra le mani un nuovo caso come Arthur Melo, con un giocatore che non riesce a piazzare e che grava sui bilanci del club. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, riscatto di Douglas Luiz in bilico: al Nottingham fatica

Leggi anche: Douglas Luiz, solo 5 minuti in Nottingham Tottenham: quanto manca per far scattare l’obbligo di riscatto dalla Juventus. Analisi completa

Leggi anche: Douglas Luiz ancora infortunato: quando torna l’ex Juventus e a che punto siamo per il riscatto obbligatorio del Nottingham Forest. Novità importanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Douglas Luiz fatica al Nottingham Forest: la Juve valuta il rientro; Allarme Douglas Luiz: 28.5 milioni in bilico. Per Comolli è fuori dal progetto Juve: scatta un piano B; Juventus, incubo Douglas Luiz sta per sparire e arrivano altre belle notizie da Spagna, Francia e Brasile; Il riscatto di Douglas Luiz si avvicina: quando scatta l'obbligo e quanto incassa la Juventus.

Juve, quanto manca per il riscatto di Douglas Luiz da parte del Nottingham Forest? - Scopri le cifre dell’affare, le condizioni per l’obbligo di riscatto e gli aggiornamenti sulla stagione 2025/26. tag24.it