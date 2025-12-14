Douglas Luiz solo 5 minuti in Nottingham Tottenham | quanto manca per far scattare l’obbligo di riscatto dalla Juventus Analisi completa

Douglas Luiz, in campo solo per cinque minuti nella sfida tra Nottingham e Tottenham, è al centro di un approfondimento sulla possibilità di riscatto dalla Juventus. L’articolo analizza la situazione contrattuale e le condizioni che potrebbero portare all’obbligo di acquisto, offrendo una panoramica completa sulla situazione del centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz, il brasiliano ha disputato solo 5 minuti in Nottingham Tottenham: ecco quanto manca per far scattare l'obbligo di riscatto dalla Juve. L'avventura di Douglas Luiz alla Juventus è stata una meteora, luminosa nelle premesse ma spenta nei fatti. Arrivato nell'estate 2024 come il colpo da novanta per il centrocampo, il brasiliano ha deluso le aspettative: infortuni, scarso feeling tattico e qualche comportamento fuori dalle righe hanno portato a un addio lampo dopo una sola stagione. Ora, però, il suo rendimento al Nottingham Forest è monitorato con estrema attenzione alla Continassa.

