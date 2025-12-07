Douglas Luiz ancora infortunato | quando torna l’ex Juventus e a che punto siamo per il riscatto obbligatorio del Nottingham Forest Novità importanti
Douglas Luiz è ancora infortunato: quando torna in campo l’ex Juventus e quanto manca per il riscatto obbligatorio del Nottingham Forest. Il calvario continua, ma uno spiraglio di luce inizia a intravedersi in fondo al tunnel. Douglas Luiz è rimasto ancora una volta fuori dalla lista dei convocati del Nottingham Forest, costretto ad assistere dalla tribuna alla pesante sconfitta per 3-0 subita contro l’Everton. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, è fermo ai box da settimane a causa di una ricaduta muscolare al bicipite femorale, un problema che sta condizionando pesantemente la sua avventura in Premier League dopo l’addio alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
