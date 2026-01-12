Juventus pronta l’offerta per Marcos Senesi | le cifre

La Juventus sta valutando un possibile trasferimento per Marcos Senesi, difensore del Bournemouth. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sulla Gazzetta dello Sport, la società sta preparando un’offerta per convincere il giocatore a trasferirsi a parametro zero. Si tratta di un'occasione che potrebbe rafforzare la linea difensiva bianconera senza un esborso immediato.

