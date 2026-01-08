Juventus i bianconeri si muovono per bloccare Marcos Senesi

La Juventus ha avviato contatti con Marcos Senesi, il difensore argentino in scadenza a giugno, con l’obiettivo di bloccare eventuali offerte e rafforzare la propria linea difensiva. La società bianconera cerca di anticipare la concorrenza, valutando possibili accordi nel breve termine. La strategia mira a garantire un rinforzo stabile e senza sorprese per la prossima stagione.

La Juventus si muove per Marcos Senesi. Il club bianconero prova ad anticipare la concorrenza e programma nuovi contatti immediati per il difensore argentino in scadenza a giugno. Le novità dalla trattativa per Senesi Matteo Moretto sul canale YT di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle novità nella tattativa

