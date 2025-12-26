Juventus Marcos Senesi è il primo nome per la difesa
Marcos Senesi nuovo nome per la difesa Il primo nome per la difesa sul taccuino della dirigenza bianconera è Marcos Senesi, 28 anni, attuale difensore centrale del Bournemouth. Senesi ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e non intende rinnovarlo, rendendolo libero di firmare con qualsiasi club da febbraio. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus: Senesi nel mirino per la difesa
Leggi anche: Senesi Juventus, l’opzione a zero per la difesa comincia a scaldarsi: lanciata la sfida a quei due top club spagnoli. Gli aggiornamenti
Pagina 2 | Senesi, calciomercato Juve e il nome che rimbalza: ecco perché è un'occasione - Il difensore è tornato alla ribalta in queste ore per un possibile interessamento bianconero: tutti i dettagli ... tuttosport.com
Moretto: “La Juventus segue con attenzione il profilo di Senesi” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse della Juventus per Marcos Senesi: "Sta puntando, sta lavorando per rinforzare la difesa ed è a ... msn.com
Juventus, per la difesa si valuta Senesi a parametro zero per giungo - La Juventus, a giungo, rinforzerà la sua difesa e il nome che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri è quello di Marcos Senesi ... it.blastingnews.com
La #Juventus accelera per Marcos #Senesi, individuato come il rinforzo ideale per completare il reparto arretrato di #Spalletti Il difensore argentino del #Bournemouth, classe '97, piace per la sua fisicità, il mancino naturale e la grande leadership Con il - facebook.com facebook
Juventus está monitorando Marcos Senesi, do Bournemouth. Barcelona também monitora o Atleta. @FabrizioRomano x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.