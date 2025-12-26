Juventus Marcos Senesi è il primo nome per la difesa

Marcos Senesi nuovo nome per la difesa Il primo nome per la difesa sul taccuino della dirigenza bianconera è Marcos Senesi, 28 anni, attuale difensore centrale del Bournemouth. Senesi ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e non intende rinnovarlo, rendendolo libero di firmare con qualsiasi club da febbraio. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

