Juventus Marcos Senesi è il primo nome per la difesa

26 dic 2025

Marcos Senesi nuovo nome per la difesa Il primo nome per la difesa sul taccuino della dirigenza bianconera è Marcos Senesi, 28 anni, attuale difensore centrale del Bournemouth. Senesi ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e non intende rinnovarlo, rendendolo libero di firmare con qualsiasi club da febbraio. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

