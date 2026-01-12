Juventus – Napoli biglietti in vendita | splendide notizie per i tifosi!

I tifosi della Juventus e del Napoli possono ora acquistare i biglietti per il prossimo incontro tra le due squadre. L’attesa si concentra sul match di fine gennaio, che rappresenta un momento importante del campionato. È possibile trovare tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti e le modalità di accesso allo stadio, per garantire a tutti i supporter di assistere alla partita in modo semplice e sicuro.

Il Napoli mette nel mirino i prossimi impegni ed in particolare il big match di fine gennaio contro la Juventus. I partenopei confidano di arrivare alla sfida contro i bianconeri a ritmi fisici e mentali elevati, nella speranza di poter continuare a dire la propria nella lotta scudetto e magari ad accorciare le distanze dalla vetta. Proprio in vista dello scontro con la Vecchia Signora, arrivano ottime notizie per il club partenopeo: questa volta non ci saranno limiti territoriali per la vendita dei biglietti, con i tifosi azzurri che dunque potranno essere allo stadio. Buone notizie per il tifo azzurro: aggiornamenti determinanti in vista della Juve. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juventus – Napoli, biglietti in vendita: splendide notizie per i tifosi! Leggi anche: Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche… ai bergamaschi Leggi anche: Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche… ai bergamaschi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. UFFICIALE – Juventus-Napoli: biglietti settore ospiti in vendita da giovedì! No a divieto residenti in Campania ma necessaria la fidelity card - La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus - ilnapolionline.com

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus-Napoli, in programma domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, saranno in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 15 gennaio 2026 Come da disposizioni delle autorità - facebook.com facebook

L’Inter contro Juventus, Milan e Napoli 2024/2025 Milan Juventus Napoli Milan Milan Juventus Napoli Milan Milan 2025/2026 Juventus Napoli Milan Napoli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.