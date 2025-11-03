Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti | vendita dei biglietti vietata anche… ai bergamaschi

Bergamonews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita che si gioca in Campania, contro una squadra tedesca, ma con accesso vietato anche. ai bergamaschi. Un caso più unico che raro, quello che si verifica in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, partita valida per la 4ª giornata della League Phase della Champions League, in programma al Maradona martedì 4 novembre alle 18:45. Non si tratta ovviamente di un caso: la motivazione è legata a ragioni di sicurezza ed è dovuta allo storico gemellaggio che lega i tifosi dell’Atalanta proprio a quelli dell’Eintracht.  Che però, domani sera a Napoli, non ci saranno. O almeno, non dentro lo stadio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

napoli eintracht si gioca senza tifosi ospiti vendita dei biglietti vietata anche8230 ai bergamaschi

© Bergamonews.it - Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche… ai bergamaschi

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli eintracht gioca senzaProbabili formazioni Napoli-Eintracht Francoforte: chi gioca titolare e le ultime su Gilmour, Spinazzola, Lobotka, Olivera e Miguel Gutierrez - Il Napoli torna in campo in Champions League dopo il pareggio senza reti contro il Como: le scelte di Conte per la gara contro l'Eintracht Francoforte. Secondo goal.com

Napoli-Eintracht, probabili formazioni: torna Lobotka, Conte ha un dubbio - 2 a Eindhoven, da lì però al squadra di Antonio Conte si è rialzata con due ... Come scrive tuttonapoli.net

Napoli-Eintracht, Politano: "Domani niente calcoli: dobbiamo vincere, i tre punti sono fondamentali" - “Lo shock di Eindhoven dobbiamo portarcelo sempre dietro, per ricordarci che dobbiamo andare sempre forte per non fare più brutte figure. napoli.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht Gioca Senza