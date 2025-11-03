Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti | vendita dei biglietti vietata anche… ai bergamaschi

Una partita che si gioca in Campania, contro una squadra tedesca, ma con accesso vietato anche. ai bergamaschi. Un caso più unico che raro, quello che si verifica in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, partita valida per la 4ª giornata della League Phase della Champions League, in programma al Maradona martedì 4 novembre alle 18:45. Non si tratta ovviamente di un caso: la motivazione è legata a ragioni di sicurezza ed è dovuta allo storico gemellaggio che lega i tifosi dell’Atalanta proprio a quelli dell’Eintracht. Che però, domani sera a Napoli, non ci saranno. O almeno, non dentro lo stadio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

