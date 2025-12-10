Juve Pafos 0-0 LIVE | fischio d’inizio allo Stadium!

Allo Stadium va in scena la sfida tra Juve e Pafos, valida per la sesta giornata di Champions League 2025/26. Segui in tempo reale aggiornamenti, sintesi, moviola e risultato di questa importante partita, che promette emozioni e sfide accese tra le due squadre.

di Andrea Bargione Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 0-0: sintesi e moviola. INIZIO LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Pafos 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos 0-0 LIVE: fischio d’inizio allo Stadium!

