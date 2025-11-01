Cremonese Juve LIVE | a breve il fischio d’inizio!
di Andrea Bargione Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 202526. (Inviato allo Zini di Cremona) – Nuova era per la Juve. Gli 8 incontri senza vittorie hanno portato all’esonero di Igor Tudor: il successo con l’Udinese ha ridato morale (e tre punti), questa sera con la Cremonese allo Stadio Zini nella 10ª di Serie A inizia ufficialmente la fase 2.0 con la guida tecnica di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cremonese Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners
