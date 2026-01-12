Juve Cremonese in goleada | ecco da quanto i bianconeri non segnavano almeno 5 reti in Serie A

Da juventusnews24.com 12 gen 2026

La partita tra Juventus e Cremonese ha visto i bianconeri segnare almeno cinque reti, una performance che non si verificava in Serie A da tempo. Questo risultato rappresenta un importante dato statistico per la squadra, evidenziando un episodio significativo nella loro stagione. Di seguito, analizziamo i dettagli e il contesto di questa vittoria, confrontandola con le prestazioni passate in campionato.

. Prestazione dominante e cinica della squadra di Spalletti. La vittoria schiacciante della  Juventus  contro la  Cremonese  non resterà impressa nella memoria dei tifosi solo per la qualità del gioco espresso, ma anche per il suo valore statistico. Come evidenziato dai dati  Opta, il  5-0  maturato all’Allianz Stadium segna un vero e proprio spartiacque storico: i bianconeri sono tornati a segnare  almeno cinque reti  in una singola partita di Serie A dopo quasi otto anni dall’ultima volta. Un digiuno lungo otto anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

