Cremonese Juve che scelte a sorpresa di Spalletti | da Koopmeiners in difesa a McKennie in attacco Ecco come sono disposti in campo i bianconeri

di Nicolò Corradino Cremonese Juve, le scelte shock di Spalletti per l’esordio: l’olandese arretra in difesa, il texano nel tridente. E la mossa paga subito col gol di Kostic. Un foglio di carta che stravolge ogni previsione. La prima Juventus di Luciano Spalletti, scesa in campo questa sera allo Zini di Cremona, è un manifesto di coraggio e, al tempo stesso, di pura necessità. Di fronte a un’emergenza infortuni senza precedenti (out Bremer, Kelly, Yildiz, Cabal), il nuovo tecnico non si è limitato a tappare i buchi, ma ha ridisegnato la squadra con scelte a sorpresa che hanno spiazzato tutti. E l’avvio, con il gol lampo di Kostic, gli sta dando ragione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

