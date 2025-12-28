Luciano Spalletti ha guidato la sua squadra alla terza vittoria consecutiva in Serie A, un risultato che non si verificava ai bianconeri da un certo tempo. Questa serie positiva rappresenta un nuovo passo avanti per il team, che dimostra crescita e stabilità nel campionato italiano. Di seguito, i dettagli sulla recente serie di successi e le implicazioni per la classifica della Juventus.

di portarne a casa altrettante di seguito. Il momento della Juventus è indubbiamente positivo, come confermato dall’importante successo ottenuto ieri sera alla Cetilar Arena. Questa vittoria permette ai bianconeri di inanellare la terza affermazione consecutiva in campionato, un filotto che ha consentito alla squadra di scalare posizioni preziose fino a raggiungere il terzo posto in classifica. Un rendimento ritrovato. Per ritrovare una striscia di successi così prolungata bisogna risalire all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Spalletti trova la terza vittoria di fila in Serie A: ecco da quanto non capitava ai bianconeri

