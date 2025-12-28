Juventus Spalletti trova la terza vittoria di fila in Serie A | ecco da quanto non capitava ai bianconeri

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha guidato la sua squadra alla terza vittoria consecutiva in Serie A, un risultato che non si verificava ai bianconeri da un certo tempo. Questa serie positiva rappresenta un nuovo passo avanti per il team, che dimostra crescita e stabilità nel campionato italiano. Di seguito, i dettagli sulla recente serie di successi e le implicazioni per la classifica della Juventus.

di portarne a casa altrettante di seguito. Il momento della  Juventus  è indubbiamente positivo, come confermato dall’importante successo ottenuto ieri sera alla Cetilar Arena. Questa vittoria permette ai bianconeri di inanellare la  terza affermazione consecutiva  in campionato, un filotto che ha consentito alla squadra di scalare posizioni preziose fino a raggiungere il  terzo posto  in classifica. Un rendimento ritrovato. Per ritrovare una striscia di successi così prolungata bisogna risalire all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

