Ripresa degli allenamenti oggi, a Villa Silvia, e a porte aperte, nel pomeriggio per i bianconeri. Prossimi al rientro Magni e Siano, mentre per Bisoli le valutazioni sono rinviate a dopo la sosta di campionato. Intanto la società continua a lavorare sui rinnovi. Matteo Piacentini, sassolese, classe 1999, con il contratto in scadenza a giugno prossimo, avrà il prolungamento di una stagione. Accordo quindi fino a al 2027 per un difensore eclettico che si muove in tutte le posizioni della difesa a tre e riscuote la piena fiducia di mister Mignani, anche se in questo campionato al momento ha raccolto solo tre presenze, una sola da titolare, appunto novanta minuti disputati nel penultimo turno, nel successo per 2-1 in casa sulla Carrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piacentini, si lavora al rinnovo fino al 2027