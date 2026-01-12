Jesi soltanto una pausa prima di dilagare con Palsson

Jesi si prepara a consolidare la propria presenza con l’arrivo di Palsson, in un contesto di crescita e sviluppo locale. La squadra di Quarrata, guidata dal general contractor Di Pizzo, rappresenta un passo importante per il settore. Con un focus sulla qualità e l’efficienza, questa fase di transizione segna un momento di stabilità e rinnovamento per la comunità, aprendo nuove opportunità di collaborazione e progresso.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.