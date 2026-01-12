Jesi soltanto una pausa prima di dilagare con Palsson
Jesi si prepara a consolidare la propria presenza con l’arrivo di Palsson, in un contesto di crescita e sviluppo locale. La squadra di Quarrata, guidata dal general contractor Di Pizzo, rappresenta un passo importante per il settore. Con un focus sulla qualità e l’efficienza, questa fase di transizione segna un momento di stabilità e rinnovamento per la comunità, aprendo nuove opportunità di collaborazione e progresso.
91 QUARRATA 70 GENERAL CONTRACTOR: Di Pizzo 6, Tamiozzo, Piccone 15, Bruno 2, Maglietti 21, Arrigoni 18, Palsson 12, Buscarini, Egbende, Nicoli 11, Del Sole, Toniato 6. All. Marcello Ghizzinardi. DANY BASKET QUARRATA: Angelucci 3, Mongelli 8, Molteni 4, Regoli 14, Parini ne, Scandiuzzi 21, Mei 2, Coltro, Prenga 2, Novori 14, Tiberti 21, De Gregori. All. Alberto Tonfoni. Arbitri: Boscolo Nale (Ve), De Rico (Ve), Pratola (Ch). Parziali: 23-17, 43-38, 66-52. Primo maramaldeggiante successo del nuovo anno per la General Contrartor, esorcizzati, in attesa dei prossimi cimenti livornesi, i fantasmi strettemente collegati alle gare perse, concorso di colpa più o meno evidente, con le formazioni toscane (la stessa Quarrata all’andata, Chiusi nella prima uscita lontano da casa del girone di ritorno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Andrea Pucci si prende una pausa: “Tempo di fermarsi, tornerò più in forma di prima”
Leggi anche: B interregionale, dodicesima giornata con le squadre anconetane attese da big match. Pallacanestro Jesi se la dovrà vedere nel derby con Civitanova. La Goldengas apre le danze con Bisceglie. Domani Jesi
Jesi, soltanto una pausa prima di dilagare con Palsson.
#Jesi, i piccioni traslocano nei loft del comune - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.