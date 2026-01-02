Andrea Pucci annuncia una pausa dalle scene dopo otto anni di impegno continuo, tra spettacoli in teatro, apparizioni televisive e viaggi. Con un messaggio sincero, il comico sottolinea l’importanza di prendersi un momento di riflessione per ritornare più in forma di prima. Questa pausa rappresenta un’occasione per ricaricare le energie e prepararsi a nuove sfide nel mondo dello spettacolo.

“Sono stati otto anni intensi senza interruzioni. Tra teatri, tv, convention, treni, aerei, km in macchina. Tutti ricchi di grandi emozioni. Ora è tempo di fermarsi”. Con queste parole sui social il comico Andrea Pucci annuncia un momento di pausa dalle scene. Lo scorso aprile si era sottoposto a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Andrea Pucci si prende una pausa: “Tempo di fermarsi, tornerò più in forma di prima”

Leggi anche: Araujo si prende una pausa dal Barcellona per un tempo indefinito: fermato da problemi personali

Leggi anche: Prima stella del pop, poi l’assurdo bodyshaming, Nelly Furtado prende una pausa dai live: “Ho bisogno di altro”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

In-Tolleranza Zero, Andrea Pucci di oggi 19 giugno 2024/ Anticipazioni del one man show - Tolleranza Zero è il programma di Andrea Pucci in onda oggi su Italia 1 in cui il comico conduce il pubblico alla scoperta dell'uomo moderno. ilsussidiario.net

Michelle Impossible & Friends, le pagelle: Leotta farà la rivoluzione (voto 4), Zero si prende in giro (voto 8) - Dopo una prima puntata in cui ha galleggiato sull’orlo della sufficienza, grazie al paracadute Katia Follesa, ora purtroppo al comico viene ... corriere.it

Andrea Pucci operato dopo il malore sul palco: come sta adesso - Notizia: ho fatto ‘il tagliando’, mi hanno messo a posto le coronarie“, ha dichiarato Andrea Pucci, “Mi sento ... dilei.it

Ho un biglietto per lo spettacolo di Andrea Pucci a capodanno che si terra' a Bergamo, qualcuno vuole venire - facebook.com facebook