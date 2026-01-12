Istat parte il 26 gennaio la rilevazione delle persone senza dimora
Dal 26 al 29 gennaio, l’Istat avvia la Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora in quattordici città italiane. Questa iniziativa, oltre a raccogliere dati statistici, rappresenta un passo importante per conoscere meglio le condizioni di chi vive in condizioni di vulnerabilità, contribuendo alla definizione di politiche più mirate e responsabili.
Non solo un’operazione statistica, ma un’assunzione di responsabilità istituzionale. Con la presentazione della Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora da parte di Istat, prende il via un progetto che dal 26 al 29 gennaio coinvolgerà quattordici città metropolitane italiane. Genova sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
