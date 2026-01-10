Problema medico per un astronauta sulla ISS | c’è la data del rientro anticipato
La NASA, in collaborazione con SpaceX, ha annunciato un rientro anticipato della missione Crew-11 dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un problema medico di un astronauta. L’obiettivo è sganciare l’equipaggio entro le 17 del 14 gennaio (ora locale statunitense), con un ammaraggio al largo della California previsto per l’inizio del 15 gennaio, soggetto alle condizioni meteorologiche.
La Nasa, che sta lavorando assieme a SpaceX per consentire ai membri della missione Crew-11 di lasciare la Stazione Spaziale Internazionale e tornare in anticipo sulla Terra a causa di un problema medico riguardante un astronauta, ha reso noto che «l’obiettivo è di sganciare l’equipaggio dalla ISS non prima delle 17 (le 22 italiane, ndr ) del 14 gennaio, mentre l’ ammaraggio al largo della California è previsto per l’inizio del 15 gennaio, a seconda delle condizioni meteorologiche e di recupero».. @NASA and @SpaceX target undocking Crew-11 from the International Space Station no earlier than 5pm ET on Jan. 🔗 Leggi su Lettera43.it
