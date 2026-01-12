Isee più leggero per 72mila famiglie
La recente legge di Bilancio introduce un ISEE più accessibile per circa 72.000 famiglie, grazie all'aumento della franchigia sulla prima casa e all’estensione dei benefici per chi ha almeno due figli. Questa novità mira a rendere più semplice l’accesso alle agevolazioni sociali e fiscali, favorendo le famiglie con esigenze specifiche. Un intervento che può rappresentare un vantaggio concreto per molte famiglie italiane.
LA PRATICA. La legge di Bilancio ha alzato la franchigia sulla prima casa e ampliato i benefici con almeno due figli. Corsa ai Caf per aggiornare l’indicatore. Prestazione nata per i più fragili, ora più vantaggi per il ceto medio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
