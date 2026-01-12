Isee più leggero per 72mila famiglie

La recente legge di Bilancio introduce un ISEE più accessibile per circa 72.000 famiglie, grazie all'aumento della franchigia sulla prima casa e all’estensione dei benefici per chi ha almeno due figli. Questa novità mira a rendere più semplice l’accesso alle agevolazioni sociali e fiscali, favorendo le famiglie con esigenze specifiche. Un intervento che può rappresentare un vantaggio concreto per molte famiglie italiane.

