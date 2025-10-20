Famiglie come cambia l’Isee Prima casa esenzione più ampia La franchigia passa a 91.500 euro
Roma, 20 ottobre 2025 – Aiuti alle famiglie con una revisione dell’Isee puntata questa volta sul ceto medio. Ma anche la “Carta diplomati”, che consentirà ai giovani anche l’abbonamento a riviste e quotidiani. E, poi, l’aumento della cedolare sugli affitti brevi anche per il primo immobile, l’Irap più cara per banche e assicurazioni. Senza dimenticare il taglio delle aliquote intermedie dell’Irpef (dal 35% al 33%, con beneficio massimo di 440 euro fino a 200mila euro di reddito) e la nuova rottamazione dilazionabile in 54 rate. Le prime bozze del testo della manovra economica, oltre alle conferme delle misure annunciate, contengono anche novità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
