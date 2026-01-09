L’80% degli studenti ha patito il freddo al rientro dalle vacanze | impianti spenti o malfunzionanti nelle scuole italiane Indagine Skuolanet su 1.200 giovani

Secondo un’indagine di Skuola.net su 1.200 studenti, l’80% dei giovani ha riscontrato problemi legati al freddo al rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Molti ambienti scolastici presentano impianti di riscaldamento spenti o malfunzionanti, creando condizioni di disagio per studenti e insegnanti. Questa situazione evidenzia l’importanza di un'attenzione costante alla gestione degli impianti termici nelle scuole italiane.

Gli studenti hanno affrontato il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie in condizioni termiche difficili. Un'indagine condotta da Skuola.net su un campione di 1.200 ragazzi di scuole medie e superiori registra che l'80% degli intervistati ha sofferto il freddo durante le lezioni. Il 60% dichiara di aver avvertito temperature più basse del solito seduto al banco durante l'orario scolastico. Un ulteriore 17% riferisce di aver provato lo stesso disagio riscontrato negli anni precedenti. L'articolo L’80% degli studenti ha patito il freddo al rientro dalle vacanze: impianti spenti o malfunzionanti nelle scuole italiane. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Giovani italiani più inquieti per insoddisfazione personale e precarietà economica che per crisi globale e clima. Indagine Skuola.net

Leggi anche: Crans-Montana, Frassinetti: “Al rientro dalle vacanze in tutte le scuole un pensiero per i 4 studenti andati via troppo presto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Buonasera noi siamo due studenti siamo cercando una casa in affitto (due stanze o 3 ) da subito grazie - facebook.com facebook