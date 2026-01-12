Iscrizione a scuola Marcello Bramati | Molti errori nascono da tre nemici | paura fretta condizionamenti Non bisogna decidere sulla base degli amici
Marcello Bramati, docente, giornalista e autore, affronta il tema dell’iscrizione scolastica con un approccio sobrio e riflessivo. Sottolinea come molti errori derivino da paura, fretta e condizionamenti, sconsigliando decisioni influenzate dagli altri. Bramati evidenzia inoltre che le indagini sulle scuole hanno un valore descrittivo, utile per comprendere, ma non devono determinare le scelte educative. Un pensiero utile per orientarsi con consapevolezza in un percorso importante.
Docente, giornalista e autore di libri su scuola ed educazione racconta il percorso della scelta. «Le indagini sulle scuole? Hanno valore descrittivo, non prescrittivo». Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
