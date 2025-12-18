Iscrizioni a scuola Marcello Bramati | Molti errori nascono da tre nemici | paura fretta condizionamenti Non bisogna decidere sulla base degli amici
Marcello Bramati, docente, giornalista e autore, ci invita a riflettere sui processi di scelta scolastica. Esplora come paura, fretta e influenze sociali possano distorcere le decisioni, sottolineando l’importanza di un percorso consapevole e libero da condizionamenti. Con il suo punto di vista, ci invita a valutare le indagini scolastiche come strumenti descrittivi, lasciando spazio a scelte personali e autentiche.
Docente, giornalista e autore di libri su scuola ed educazione racconta il percorso della scelta. «Le indagini sulle scuole? Hanno valore descrittivo, non prescrittivo». Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Scegliere la scuola superiore, Marcello Bramati: «Molti errori nascono da tre “nemici”: paura, fretta, condizionamenti. Non bisogna decidere sulla base degli amici»
Leggi anche: Un’ora con Marcello Bramati, parliamo di: “Ripensare la scuola del terzo millennio”
Scegliere la scuola superiore, Marcello Bramati: «Molti errori nascono da tre “nemici”: paura, fretta, condizionamenti. Non bisogna decidere sulla base degli amici».
Scegliere la scuola superiore, Marcello Bramati: «Molti errori nascono da tre “nemici”: paura, fretta, condizionamenti. Non bisogna decidere sulla base degli amici» - Docente, giornalista e autore di libri su scuola ed educazione racconta il percorso della scelta. vanityfair.it
Iscrizioni scuola 2025-26, cambio di programma: il ministero rinvia la data di apertura dall'8 al 21 gennaio - A quattro giorni dall'apertura annunciata delle iscrizioni a scuola, con un laconico comunicato, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha fatto sapere che «la finestra temporale per le iscrizioni ... corriere.it
Scuola, le iscrizioni all'anno 2025/26 slittano di due settimane: domande dal 21 gennaio al 10 febbraio. Come fare domanda? - Il ministero dell'Istruzione e del Merito informa con una nota che, «per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle ... corriereadriatico.it
Iscrizioni scolastiche dal 13 gennaio al 14 febbraio, tutto online tranne per la scuola dell’infanzia. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.