Iscrizioni a scuola Marcello Bramati | Molti errori nascono da tre nemici | paura fretta condizionamenti Non bisogna decidere sulla base degli amici

Marcello Bramati, docente, giornalista e autore, ci invita a riflettere sui processi di scelta scolastica. Esplora come paura, fretta e influenze sociali possano distorcere le decisioni, sottolineando l’importanza di un percorso consapevole e libero da condizionamenti. Con il suo punto di vista, ci invita a valutare le indagini scolastiche come strumenti descrittivi, lasciando spazio a scelte personali e autentiche.

Iscrizioni scuola 2025-26, cambio di programma: il ministero rinvia la data di apertura dall'8 al 21 gennaio - A quattro giorni dall'apertura annunciata delle iscrizioni a scuola, con un laconico comunicato, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha fatto sapere che «la finestra temporale per le iscrizioni ... corriere.it

Scuola, le iscrizioni all'anno 2025/26 slittano di due settimane: domande dal 21 gennaio al 10 febbraio. Come fare domanda? - Il ministero dell'Istruzione e del Merito informa con una nota che, «per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle ... corriereadriatico.it

Iscrizioni scolastiche dal 13 gennaio al 14 febbraio, tutto online tranne per la scuola dell’infanzia. - facebook.com facebook

