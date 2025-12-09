Scegliere la scuola superiore Marcello Bramati | Molti errori nascono da tre nemici | paura fretta condizionamenti Non bisogna decidere sulla base degli amici

La scelta della scuola superiore rappresenta un momento cruciale per studenti e famiglie. Marcello Bramati, docente e autore, mette in guardia dai principali ostacoli: paura, fretta e condizionamenti sociali. Suggerisce di evitare decisioni influenzate dagli amici e sottolinea l'importanza di un percorso consapevole, considerando le indagini scolastiche come strumenti descrittivi e non prescrittivi.

Docente, giornalista e autore di libri su scuola ed educazione racconta il percorso della scelta. «Le indagini sulle scuole? Hanno valore descrittivo, non prescrittivo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Scegliere la scuola superiore, Marcello Bramati: «Molti errori nascono da tre “nemici”: paura, fretta, condizionamenti. Non bisogna decidere sulla base degli amici»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scegliere la scuola giusta è importante... e l’ del Cuppari è il modo migliore per capire se questo è il posto che fa per te! Qui scoprirai due mondi speciali: l’, dove impari a lavorare con la natura, tra serre, piante e progetti reali. ? l’ - facebook.com Vai su Facebook

Devi scegliere la scuola superiore dopo le medie? Scopri la piattaforma gratuita della #CittàMetropolitanadiMilano Nella #guidaITER 2026 trovi informazioni aggiornate ow.ly/q4RZ50XAAqQ #CittàMetropolitanadiMilano #scuola #formazione #orienta Vai su X

Eduscopio 2025, come scegliere la scuola superiore? Ecco il motore di ricerca e la classifica delle migliori, città per città - Oggi, 3 dicembre, è stata pubblicata l’edizione 2025 di Eduscopio, il motore di ricerca costruito da Fondazione Agnelli che stila una vera e propria classifica delle scuole italiane nelle varie città, ... Riporta tecnicadellascuola.it