Scegliere la scuola superiore Marcello Bramati | Molti errori nascono da tre nemici | paura fretta condizionamenti Non bisogna decidere sulla base degli amici

La scelta della scuola superiore rappresenta un momento cruciale per studenti e famiglie. Marcello Bramati, docente e autore, mette in guardia dai principali ostacoli: paura, fretta e condizionamenti sociali. Suggerisce di evitare decisioni influenzate dagli amici e sottolinea l'importanza di un percorso consapevole, considerando le indagini scolastiche come strumenti descrittivi e non prescrittivi.

Docente, giornalista e autore di libri su scuola ed educazione racconta il percorso della scelta. «Le indagini sulle scuole? Hanno valore descrittivo, non prescrittivo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

