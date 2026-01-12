IranOng denunciano | oltre 2000 vittime

Le strade iraniane sono segnate da un grave escalation di violenze, con oltre 2.000 vittime secondo le denunce di organizzazioni non governative e della Fondazione Narges Mohammadi. La situazione riflette un contesto di conflitto e tensione crescente, che coinvolge attivisti e cittadini in un momento di crisi nazionale. Le fonti evidenziano l’urgenza di un’attenta valutazione della situazione e di un impegno internazionale per monitorare gli sviluppi.

0.50 Le strade iraniane sono teatro di un dramma umano: l'opposizione e la Fondazione Narges Mohammadi denunciano oltre 2.000 morti nelle ultime 48 ore,al 16mo giorno di una rivolta contro il regime con corpi ammassati negli ospedali e migliaia di arresti,quasi 11mila. Trump, dalla Casa Bianca,dà manforte ai manifestanti su Truth: "Pronti ad aiutarli nella lotta per la libertà" e valuta interventi.Non si fa attendere la replica del presidente del Parlamento Qalibaf:"Un attacco?Israele e basi Usa diventeranno obiettivi legittimi". Fondazione Mohammadi: in Iran sparatorie di massa, almeno 2mila morti - Ong Hrana: confermati 544 morti, di cui 8 minori; 10.681 arresti.

