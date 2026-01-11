Ong | ‘In Iran tra le vittime una studentessa curda 23enne’

Secondo quanto riportato da Iran Human Rights, una studentessa curda di 23 anni è stata tra le vittime degli scontri in Iran. La giovane sarebbe stata colpita alle spalle, in un contesto di tensioni e repressione. Questo episodio si inserisce nel quadro delle recenti proteste e delle repressioni che coinvolgono diverse città del paese, evidenziando le difficoltà affrontate da chi manifesta per i propri diritti.

'Tra le vittime delle proteste in Iran una studentessa curda 23enne' - Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. ansa.it

Ong, salgono a 116 i morti nelle proteste in Iran, oltre 2.600 arresti - Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno 116, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ong statunitense Hu ... msn.com

la Repubblica. . Il primo volto noto delle vittime della violenta repressione in corso in Iran da parte del regime contro i manifestanti che da 14 giorni sono scesi in piazza per contestare il governo degli ayatollah ha il sorriso di Rubina Aminian, 23 anni. Studente - facebook.com facebook

Rubina Aminian, primo volto delle vittime della repressione in Iran. “Suo corpo tra centinaia di cadaveri” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.