Ong | ‘In Iran tra le vittime una studentessa curda 23enne’

Da ildifforme.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato da Iran Human Rights, una studentessa curda di 23 anni è stata tra le vittime degli scontri in Iran. La giovane sarebbe stata colpita alle spalle, in un contesto di tensioni e repressione. Questo episodio si inserisce nel quadro delle recenti proteste e delle repressioni che coinvolgono diverse città del paese, evidenziando le difficoltà affrontate da chi manifesta per i propri diritti.

Secondo le informazioni fornite da Iran Human Rights, la giovane sarebbe stata colpita alle spalle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ong 8216in iran tra le vittime una studentessa curda 23enne8217

© Ildifforme.it - Ong: ‘In Iran, tra le vittime, una studentessa curda 23enne’

Leggi anche: Iran, secondo le Ong sono «oltre 50 i morti nelle manifestazioni»

Leggi anche: Prosegue la protesta in Iran: nuove manifestazione. Le ong: almeno 50 morti. E Khamenei attacca Trump

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ong 8216in iran vittimeRubina Arminiam uccisa «con un proiettile alla testa» durante le proteste in Iran: la studentessa 23enne è la prima vittima riconosciuta - Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran, è una delle oltre 192 vittime citate dalle ong nelle proteste in Iran. msn.com

ong 8216in iran vittime'Tra le vittime delle proteste in Iran una studentessa curda 23enne' - Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. ansa.it

ong 8216in iran vittimeOng, salgono a 116 i morti nelle proteste in Iran, oltre 2.600 arresti - Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno 116, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ong statunitense Hu ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.