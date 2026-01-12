Iran uccisioni di massa L’appello di Papa Leone

In Iran, le recenti proteste contro il regime hanno purtroppo portato a un crescente numero di vittime. La repressione si sta intensificando, generando preoccupazione a livello internazionale. Papa Leone ha lanciato un appello per la tutela dei diritti umani e la fine delle violenze. Questi eventi evidenziano la complessità di una situazione che richiede attenzione e impegno per il rispetto delle libertà fondamentali.

In Iran la repressione delle proteste del regime si sta trasformando in un bagno di sangue. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

