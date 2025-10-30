Si moltiplicano le uccisioni di massa ad Al Fashir nell’ovest del Sudan

Il 30 ottobre il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto di mettere fine “all’escalation militare in Sudan”, dopo l’uccisione di più di 460 persone in un ospedale ostetrico ad Al Fashir, nel Darfur. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Si moltiplicano le uccisioni di massa ad Al Fashir, nell’ovest del Sudan

La caduta della città ha scatenato una nuova ondata di violenze e terrore nella regione. In rete si moltiplicano video, alcuni girati dalle stesse Rsf, che documentano le brutali atrocità commesse dai paramilitari contro le popolazioni non arabe del Darfur - facebook.com Vai su Facebook

Si moltiplicano le esecuzioni sommarie nella Striscia. E così #DonaldTrump lancia un ultimatum ad #Hamas: "Se continuate ad uccidere persone a #Gaza, non avremo altra scelta che entrare e uccidervi" - X Vai su X

