Si moltiplicano le uccisioni di massa ad Al Fashir nell’ovest del Sudan

Il 30 ottobre il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto di mettere fine “all’escalation militare in Sudan”, dopo l’uccisione di più di 460 persone in un ospedale ostetrico ad Al Fashir, nel Darfur. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

