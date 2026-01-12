Iran Trump | Esercito sta valutando opzioni molto forti

L’esercito sta considerando diverse opzioni in risposta alle recenti proteste in Iran, dove da giorni si susseguono manifestazioni che hanno causato numerose vittime. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con l’attenzione internazionale rivolta alle dinamiche interne del paese e alle possibili conseguenze di eventuali interventi.

“L’esercito sta valutando alcune opzioni molto forti” nei confronti dell ‘Iran, dove da giorni proseguono manifestazioni e proteste costate la vita a centinaia di persone. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell’Air Force One. “Faremo una scelta – ha aggiunto – Stiamo valutando la situazione molto seriamente”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

