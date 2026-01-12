Iran Trump | Esercito sta valutando opzioni molto forti

L’esercito sta considerando diverse opzioni in risposta alle recenti proteste in Iran, dove da giorni si susseguono manifestazioni che hanno causato numerose vittime. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con l’attenzione internazionale rivolta alle dinamiche interne del paese e alle possibili conseguenze di eventuali interventi.

“L’esercito sta valutando alcune opzioni molto forti” nei confronti dell ‘Iran, dove da giorni proseguono manifestazioni e proteste costate la vita a centinaia di persone. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell’Air Force One. “Faremo una scelta – ha aggiunto – Stiamo valutando la situazione molto seriamente”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Esercito sta valutando opzioni molto forti” Leggi anche: Iran, Trump: “L’esercito sta valutando opzioni molto forti” – La diretta Leggi anche: Trump: "L'Iran vuole negoziare. Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco; Iran, proteste e morti: Trump parla di contatti con Teheran; Iran, il capo dell'esercito minaccia: Retorica contro di noi, pronti ad attacco preventivo. Iran, Trump: «I leader del Paese hanno chiesto di negoziare, si sta organizzando un incontro» - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... leggo.it

Iran, Trump: “L’esercito sta valutando opzioni molto forti”. Internet bloccato da oltre 80 ore – La diretta - Non si placa la tensione in Iran dove migliaia di persone continuano a manifestare contro il carovita e il governo di Teheran, rischiando anche la vita. msn.com

Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it

TRUMP: L'IRAN governa con la violenza, VALTIAMO OPZIONI FORTI

Iran, Trump valuta azioni forti ma afferma: Teheran vuole negoziare ilsole24ore.com/art/iran-trump… x.com

Iran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione". https://www.ilfattonisseno.it/2026/01/iran-trump-teheran-vuole-negoziare-incontro-e-in-preparazione/ - facebook.com facebook

