Iran Trump | L’esercito sta valutando opzioni molto forti – La diretta

Le recenti tensioni in Iran continuano a preoccupare, con manifestazioni diffuse contro il caro vita e il governo di Teheran. In questo contesto, le dichiarazioni di Donald Trump hanno evidenziato come l'esercito statunitense stia valutando diverse opzioni. La situazione rimane complessa, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità della regione e le relazioni internazionali.

Non si placa la tensione in Iran dove migliaia di persone continuano a manifestare contro il carovita e il governo di Teheran, rischiando anche la vita. Secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency, il bilancio è salito a 538 vittime e oltre 10.000 arresti anche se, con internet fuori uso e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile avere notizie dirette delle proteste dall’estero. Il regime iraniano, intanto, prosegue con le violenze e con le minacce avvertendo che chiunque partecipi alle rivolte sarà considerato un “nemico di Dio”, un reato punibile con la pena di morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “L’esercito sta valutando opzioni molto forti” – La diretta Leggi anche: Trump: "L'Iran vuole negoziare. Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" Leggi anche: Groenlandia, la portavoce della Casa Bianca: “Trump sta valutando diverse opzioni, anche l’uso dell’esercito” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it

Iran, Trump: «I leader del Paese hanno chiesto di negoziare, si sta organizzando un incontro» - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... leggo.it

Trump: "L'Iran vuole negoziare. Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" - Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. msn.com

PODCAST | Bagno di sangue in Iran, Trump valuta l'attacco #ANSA x.com

#Iran "Hanno chiesto di negoziare", dichiara Trump che domani presiederà una riunione dedicata alla crisi. Ci sarebbero 544 morti nelle manifestazioni contro il regime, di cui 8 minori, e oltre 10 mila arresti. Massima allerta in Israele e nelle basi americane i - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.