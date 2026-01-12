Trump | L' Iran vuole negoziare Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti

Da ilgiornale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati, suggerendo un possibile cambiamento nelle relazioni tra i due Paesi. Trump ha inoltre affermato che l'esercito statunitense sta valutando diverse opzioni, considerate molto forti, in risposta alla situazione attuale. Queste dichiarazioni evidenziano un momento di tensione e di potenziali sviluppi nelle relazioni internazionali tra Stati Uniti e Iran.

"L'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha aggiunto che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran e che "l'esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" nei confronti dell'Iran. Faremo una scelta - ha proseguito -. Stiamo valutando la situazione molto seriamente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump l iran vuole negoziare il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti

© Ilgiornale.it - Trump: "L'Iran vuole negoziare. Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti"

Leggi anche: Groenlandia, la portavoce della Casa Bianca: “Trump sta valutando diverse opzioni, anche l’uso dell’esercito”

Leggi anche: Adeyemi Inter, l’annuncio di Romano: «Ha cambiato agente e sta valutando opzioni per il futuro, al momento…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran, centinaia di morti e migliaia di arresti. Trump valuta un attacco, Teheran: Reagiremo - Trump: Esercito valuta azioni molto forti; Iran, Trump: Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione; Iran, la diretta. Khamenei: “Trump sarà rovesciato come Faraone e Reza”. Il presidente Usa: “Valutiamo azioni molto forti”; Iran, proteste e morti: Trump parla di contatti con Teheran.

trump iran vuole negoziareIran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione" - Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. adnkronos.com

trump iran vuole negoziareIran, Trump: "Pronti ad agire". L'infinita fila di sacchi neri con corpi senza vita dentro: "Ci uccidono tutti" - Sulla scia dell'ondata repressiva che sta insanguinando l'Iran sono state presentate al Presidente Usa, Donal Trump, "diversi piani d'intervento" per colpire il regime iraniano ma che "non prevedono a ... affaritaliani.it

trump iran vuole negoziareIran, Trump: «I leader del Paese hanno chiesto di negoziare, si sta organizzando un incontro» - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.