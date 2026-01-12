Trump | L' Iran vuole negoziare Il nostro esercito sta valutando alcune opzioni molto forti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati, suggerendo un possibile cambiamento nelle relazioni tra i due Paesi. Trump ha inoltre affermato che l'esercito statunitense sta valutando diverse opzioni, considerate molto forti, in risposta alla situazione attuale. Queste dichiarazioni evidenziano un momento di tensione e di potenziali sviluppi nelle relazioni internazionali tra Stati Uniti e Iran.

"L'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha aggiunto che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran e che "l'esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" nei confronti dell'Iran. Faremo una scelta - ha proseguito -. Stiamo valutando la situazione molto seriamente".

