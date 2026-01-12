Il 12 dicembre 2025, Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, è stata arrestata a Mashhad durante una commemorazione, segnando un mese di detenzione. In Iran, le autorità continuano a reprimere le voci di opposizione e attivisti, limitando la libertà di espressione e di assemblea. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi cerca di denunciare le ingiustizie in un contesto di restrizioni sempre più stringenti.

Il 12 dicembre 2025 la Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi è stata arrestata da uomini delle forze di sicurezza iraniane in borghese mentre stava partecipando, nella città di Mashhad, alla commemorazione del settimo giorno dalla morte dell’avvocato Khosrow Alikordi. Con lei sono state arrestate altre note persone che difendono i diritti umani: Alieh Motalebzadeh, Sepideh Gholian, Hasti Amiri e Pouran Nazem. Da quando era stata rimessa in libertà, un anno prima, le autorità iraniane minacciavano Narges Mohammadi di riportarla in carcere. Le minacce sono andate infine a segno e da 30 giorni lei e le altre persone arrestate sono tenute in isolamento senza possibilità di contattare il mondo esterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, spietata repressione. E la Nobel per la pace Mohammadi è in carcere da un mese

Leggi anche: La repressione dell’Iran. Mohammadi in carcere. Vinse il Nobel per la Pace

Leggi anche: Perché con l’arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi si aggrava la repressione in Iran

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, spietata repressione. E la Nobel per la pace Mohammadi è in carcere da un mese - La protesta popolare contro il regime si allarga a 100 città mentre la premio Nobel per la pace è in isolamento ... ilfattoquotidiano.it