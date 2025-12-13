La repressione in Iran colpisce ancora, con l’arresto di Narges Mohammadi, attivista e vincitrice del Nobel per la Pace nel 2023. Nonostante le condizioni di salute e una condanna severa, Mohammadi continua a rappresentare la lotta per i diritti umani e le libertà fondamentali nel paese. La sua vicenda si inserisce in un contesto di crescente repressione contro le voci dissidenti.

Non c’è pace per i Nobel per la. Pace. Soprattutto se donne. Dopo le vicende che hanno visto Maria Corina Machado rinunciare alla cerimonia ufficiale e riceve il premio in privato, arriva da Teheran la notizia del nuovo arresto, il quattordicesimo, di Narges Mohammadi, 53 anni, l’attivista insignita a Oslo nel 2023 "per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti"; nonostante una condanna definitiva a 13 anni per cospirazione contro il regime e altre pendenti, era ai domiciliari perché gravemente malata. Mohammadi stava partecipando a Mashhad - popolosa città del Nordest con 3 milioni e mezzo di abitanti, capitale del Razavi Khorasan - alla cerimonia di lutto del settimo giorno per Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani la cui misteriosa morte ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica. Quotidiano.net

La repressione dell’Iran. Mohammadi in carcere. Vinse il Nobel per la Pace - Arrestata la 53enne: partecipava al ricordo di un attivista morto in modo sospetto. quotidiano.net