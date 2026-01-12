Iran | pronti a trattare e alla guerra
L’Iran afferma di non desiderare il conflitto, ma sottolinea di essere pronto a fronteggiare eventuali escalation. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Araghchi durante una conferenza a Teheran, evidenziando la disponibilità al dialogo pur mantenendo la preparazione militare. La situazione rimane complessa, con tensioni che richiedono attenzione e un approccio equilibrato per evitare escalation inutili.
11.50 La Repubblica islamica dell'Iran "non cerca la guerra, ma è pienamente preparata alla guerra":lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Araghchi in una conferenza degli ambasciatori a Teheran, in onda sulla tv di Stato. "Siamo anche pronti a negoziare, ma questi negoziati devono essere equi, con pari diritti e basati sul rispetto reciproco", ha sottolineato Araghchi. Nelle scorse ore il presidente Trump ha ventilato un intervento militare Usa e poi ha detto che Teheran sta cercando il dialogo. Media: aperti canali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
