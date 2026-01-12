Iran | Merz ' violenza contro il popolo segno di debolezza'

Il cancelliere tedesco ha condannato la violenza dei leader iraniani contro il proprio popolo, sottolineando come tale atteggiamento rifletta una mancanza di forza e stabilità. La situazione in Iran continua a suscitare preoccupazione a livello internazionale, evidenziando le tensioni interne e le sfide per il rispetto dei diritti civili nel paese.

Berlino, 12 gen. (AdnkronosAfp) - Il cancelliere tedesco ha "condannato fermamente" la violenza esercitata dai leader iraniani contro il proprio popolo, definendola un "segno di debolezza". Parlando in una conferenza stampa a Ahmedabad, nel nord dell'India, Merz ha aggiunto: "Chiedo ai leader iraniani di proteggere la loro popolazione invece di minacciarla. Questa violenza non è un segno di forza, ma di debolezza. Deve cessare immediatamente".

