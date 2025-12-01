Papa Leone prega sulla tomba di San Charbel | protegga il Libano e il suo popolo

Il viaggio di Papa Leone giunto in Libano. Il pontefice prega sulla tomba di San Charbel Makhluf: protegga il Libano e il suo popolo. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone prega sulla tomba di San Charbel: protegga il Libano e il suo popolo

