Iran le proteste in diretta | Teheran minaccia Trump | In caso di attacco risposta forte Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani

Le recenti proteste in Iran hanno causato numerosi arresti e vittime, secondo le ONG. Teheran avverte gli Stati Uniti di una risposta forte in caso di attacco, mentre il Parlamento europeo ha deciso di vietare l’ingresso ai diplomatici iraniani. Queste notizie aggiornate forniscono un quadro chiaro della situazione politica e sociale nel paese, evidenziando le tensioni internazionali e le conseguenze delle manifestazioni in corso.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Blackout internet in corso da oltre 80 ore nel Paese. Donald Trump: "I leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione".

Perché sono scoppiate le proteste in Iran, i motivi all’origine e cosa vuole fare Trump Ascolta il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” x.com

Ong: 648 morti accertati per la repressione delle proteste in Iran - facebook.com facebook

