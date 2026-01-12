Iran la tv di Stato mostra i corpi all' obitorio durante la repressione delle proteste

In Iran, la televisione di stato ha trasmesso immagini di corpi presso un obitorio, mentre gli attivisti stimano almeno 544 vittime nelle recenti proteste. Questa diffusione solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni e sulla gravità della repressione in corso.

(LaPresse) La televisione di stato iraniana ha diffuso immagini che mostrano corpi in un obitorio, mentre gli attivisti affermano che il numero delle persone uccise nelle manifestazioni è di almeno 544. Il servizio televisivo afferma che le persone uccise e i cui corpi erano all’obitorio erano spettatori delle recenti proteste, tra cui “impiegati di banca”, “venditori ambulanti” e persone che andavano al supermercato. L’ufficio stampa degli attivisti per i diritti umani con sede negli Stati Uniti ha affermato che 496 dei morti erano manifestanti e 48 erano membri delle forze di sicurezza. Inoltre, più di 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it

