Iran in piazza anche filo-governativi

In Iran, si registrano anche manifestazioni di sostenitori del governo, che hanno risposto all’appello delle autorità per una

21.40 In Iran scendono in piazza manifestanti filo-governativi,in risposta all'appello delle autorità a una "rivolta iraniana contro terrorismo anti-sionista". La tv di Stato trasmette le immagini e stima "decine di migliaia" di persone. Sul versante opposto, parlando delle proteste anti-regime che da 15 giorni ci sono in Iran, il ministro degli Esteri Araghchi dice che "la situazione è ora sotto totale controllo" e che a breve sarà ripristinato Internet. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Iran, migliaia di manifestanti filo-governativi in piazza

Leggi anche: I Patagarri e Sarafine accendono Piazza Duomo: concerto gratuito a Messina per la Lega del Filo d’Oro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Governo, Schlein: Da Meloni nemmeno una parola su sanità e scuola; Iran, notte di fuoco: morti, blackout e piazze contro il regime - pagina 2; Crans-Montana, Tajani: Giusto che Italia si costituisca parte civile.

Iran, migliaia di manifestanti filo-governativi in piazza - governativi sono scesi in strada in Iran, rispondendo all'appello delle autorità dopo le massicce ... msn.com