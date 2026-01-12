Iran migliaia di manifestanti filo-governativi in piazza
In Iran, migliaia di manifestanti filo-governativi sono scesi in strada in risposta agli appelli delle autorità, in un contesto di tensioni crescenti dopo le recenti proteste antigovernative. La presenza di queste manifestazioni evidenzia le divisioni interne e la complessità della situazione politica nel paese.
(LaPresse) – Decine di migliaia di manifestanti filo-governativi sono scesi in strada in Iran, rispondendo all’appello delle autorità dopo le massicce proteste antigovernative degli ultimi giorni. La tv di Stato iraniana ha mostrato immagini di manifestanti che affollavano Teheran verso piazza Enghelab e ha definito il corteo una “rivolta iraniana contro il terrorismo americano-sionista”. L’emittente ha trasmesso immagini di manifestazioni filo-governative in tutto il Paese, una dimostrazione di forza cercando di segnalare che il Paese avrebbe superato le proteste antigovernative dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
