I Patagarri e Sarafine accendono Piazza Duomo | concerto gratuito a Messina per la Lega del Filo d’Oro

Tutto pronto per il grande evento musicale gratuito offerto da Caronte & Tourist che stasera, venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 21, farà ballare Piazza Duomo a Messina. Protagonisti della serata saranno I Patagarri, la travolgente band swing-jazz finalista di X Factor 2024, e Sarafine. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

