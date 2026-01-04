Arriva alle Canarie e sta male per due volte dimessa dall’ospedale | Niente di grave Il giallo su Letizia Ciampi trovata morta nel B&B

Letizia Ciampi, trovata senza vita in un B&B a Fuerteventura, aveva già lasciato l’ospedale due volte con diagnosi di “niente di grave”. La notizia ha suscitato sconcerto tra familiari e amici, che cercano di fare luce sulle circostanze della sua morte durante una vacanza alle Canarie. La vicenda solleva domande sulla gestione medica e le eventuali cause del decesso, ancora da chiarire.

Non si danno pace i conoscenti e i famigliari di Letizia Ciampi, morta mentre si trovava in vacanza a Fuertevenura dopo essere stata dimessa per due volte dal pronto soccorso. Chi conosceva la 47enne originaria di Firenze, racconta il quotidiano La Nazione, assicura che non aveva mai avuto problemi di salute. Sarà l’autopsia domani 5 gennaio a provare a chiarire che cosa sia successo alla 47enne originaria di Firenze. Ciampi è stata trovata senza vita il 2 gennaio nella stanza del bed & breakfast dove alloggiava a Fuerteventura. La donna era atterrata sull’isola spagnola il 31 dicembre, partita da Pisa per raggiungere un amico e trascorrere insieme il Capodanno. 🔗 Leggi su Open.online

