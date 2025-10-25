Manovra | Magi ' maggioranza sta esplodendo tenuta insieme solo da mancette'

Iltempo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “La legge di bilancio sta facendo esplodere le contraddizioni, i dissapori e la differenza di visione all'interno della maggioranza che sostiene il governo Meloni, la quale più che una manovra ha presentato una contromanovra, nel senso che contraddice tutte le promesse elettorali fatte negli anni: niente taglio delle accise, nessuna abolizione della Fornero, niente mille euro a persona. E noi diciamo per fortuna, altrimenti il Paese sarebbe già fallito. A tenere insieme la maggioranza resta la redistribuzione di mancette a scopi elettorali, pagate dagli italiani. Per il resto, non c'è nulla per stimolare la crescita, nulla per le famiglie, le imprese e la natalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra magi maggioranza sta esplodendo tenuta insieme solo da mancette

© Iltempo.it - Manovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette'

Leggi anche questi approfondimenti

manovra magi maggioranza staManovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette' - “La legge di bilancio sta facendo esplodere le contraddizioni, i dissapori e la differenza di visione all'interno della ... Lo riporta iltempo.it

Tregua sulla manovra, i nodi rinviati in Parlamento - Sui contenuti molto è, invece, ancora da sciogliere e Forza Italia fa capire che non mollerà la ... Come scrive ansa.it

manovra magi maggioranza staManovra: Magi, 'assurdo ministri non sappiano cosa c'è dentro' - Il governo e i ministri annunciano la legge di bilancio in conferenza stampa, ma poi scopriamo che nemmeno i vicepremier sanno cosa c’è scritto dentro. Riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Magi Maggioranza Sta