Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “La legge di bilancio sta facendo esplodere le contraddizioni, i dissapori e la differenza di visione all'interno della maggioranza che sostiene il governo Meloni, la quale più che una manovra ha presentato una contromanovra, nel senso che contraddice tutte le promesse elettorali fatte negli anni: niente taglio delle accise, nessuna abolizione della Fornero, niente mille euro a persona. E noi diciamo per fortuna, altrimenti il Paese sarebbe già fallito. A tenere insieme la maggioranza resta la redistribuzione di mancette a scopi elettorali, pagate dagli italiani. Per il resto, non c'è nulla per stimolare la crescita, nulla per le famiglie, le imprese e la natalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette'

