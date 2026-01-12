Intossicati massima attenzione Orrore in Italia padre e figlio morti così | un’altra tragedia
Un tragico episodio ha colpito una famiglia in una tranquilla frazione di campagna, dove un padre e il suo figlio di 17 anni sono stati trovati senza vita. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e attenzione, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai segnali di intossicazione e di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.
Un padre e un figlio 17enne vengono trovati senza vita nella loro abitazione, in una tranquilla frazione di campagna. Nessun segno di effrazione, nessun rumore nella notte, soltanto una lunga, inspiegabile assenza che insospettisce i familiari e porta alla terribile scoperta. Una tragedia improvvisa che colpisce il territorio e la sua comunità. L'allarme e l'intervento dei soccorsi. Le vittime sono Paolo Foglino, 57 anni, ristoratore molto conosciuto ad Alba, e il figlio Francesco, appena diciassettenne. I due vengono trovati ormai privi di vita all'interno della loro casa nella frazione di Castelrotto.
