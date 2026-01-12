A Cuneo, un padre e suo figlio di 17 anni sono stati trovati deceduti all’interno della loro abitazione. Le prime ipotesi indicano un’intossicazione da monossido di carbonio come causa del decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Padre e figlio sono strati trovati morti in casa, probabilmente intossicati da monossido di carbonio. La tragedia è avvenuta nella notte a Guarene, nel borgo di Castelrotto, a pochi chilometri da Alba, in provincia di Cuneo. Le vittime sono Paolo Foglino, ristoratore di 57 anni, e il figlio Francesco, 17 anni. L’uomo era titolare di una nota osteria ad Alba. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica dei fatti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuneo, padre e figlio 17enne trovati morti: intossicati da monossido

Leggi anche: Padre e figlio trovati morti in casa: si indaga su una possibile intossicazione da monossido

Leggi anche: Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Senza più pelle né capelli, quei ragazzi erano ancora vivi ma sembravano scheletri”; ++ Padre e figlio trovati morti in casa, intossicati dal monossido ++; Fabio Testi: «Per Ursula Andress affittai un aereo da 1 milione di lire. Fenech? Dissero che il figlio era mio. Oggi ho una fidanzata di...; Garlasco, il video di Andrea Sempio visionato il 10 agosto: la ricostruzione del perito informatico.

Intossicazione da monossido, padre e figlio 17enne trovati morti nel Cuneese - A dare l'allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime, rinvenute in un'abitazione a Guarene. tg24.sky.it