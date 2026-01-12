Inter-Napoli 2-2 | gol e highlights

Inter e Napoli si sono affrontate in un incontro equilibrato, conclusosi con un pareggio 2-2. La partita ha visto momenti di tensione e spettacolo, con gol che hanno mantenuto vivo l’interesse fino all’ultimo minuto. Ecco i dettagli sui marcatori e gli highlights di una sfida appassionante, in cui entrambe le squadre hanno dimostrato determinazione e qualità.

"> Prima gliel’hanno strappata, poi l’ha ripresa. La palla e la partita. Scott McTominay si prende San Siro con una doppietta che cancella l’errore iniziale e lo incorona uomo copertina della notte. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista di Conte non è rimasto indifferente alla disattenzione che aveva spianato la strada al vantaggio dell’Inter e ha reagito nel modo che conosce meglio: segnando. Il gol dell’1-1, per caratteristiche e tempismo, ricorda quello realizzato sempre a San Siro nella scorsa stagione. Una liberazione. Il 2-2, invece, arriva nel momento di massima difficoltà del Napoli e vale molto di più: consacra McTominay come Mvp della partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Inter-Napoli 2-2: gol e highlights Leggi anche: Napoli-Inter 3-1: gol e highlights Leggi anche: Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter-Napoli 2-2, la sintesi della partita; Gli highlights di Inter-Napoli 2-2; Inter-Napoli 2-2: gli highlights; Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza. Inter-Napoli 2-2: video, gol e highlights - Una partita piena di colpi di scena con un protagonista su tutti: Scott McTominay. sport.sky.it

Inter-Napoli 2-2, gol e highlights: McTominay riprende due volte Chivu. Conte espulso - Scott McTominay ha segnato due gol in tre partite giocate contro l'Inter in Serie A (uno al Meazza nel novembre 2024), uno al Maradona nell'ottobre 2025 (match d'andata di questo campionato): quella ... sport.sky.it

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Inter-Napoli 2-2: gol e highlights | Serie A

Serie A, la classifica dopo Inter-Napoli 2-2 - facebook.com facebook

Perché Conte non si è presentato in tv dopo #InterNapoli: Diletta Leotta ci resta male x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.