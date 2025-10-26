Napoli-Inter 3-1 | gol e highlights

"> Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli ritrova il suo Scott McTominay nel momento più delicato della stagione. L’ex Manchester United torna a brillare con una prestazione dominante e un gol da applausi contro l’Inter, che fa esplodere il “Maradona” e rilancia la squadra di Conte verso il primo posto. Già nella sfortunata trasferta di Eindhoven, sottolinea il Corriere dello Sport, si erano viste le prime avvisaglie del suo ritorno: due reti, di testa, in mezzo a una serata da dimenticare. Contro i nerazzurri, però, McT è tornato a colpire con il piede, con un destro potente e preciso che Sommer non ha neanche sfiorato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

