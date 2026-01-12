Inter Lecce probabili formazioni | Chivu prepara almeno un cambio per reparto

L’Inter si prepara alla sfida contro il Lecce, con Chivu che potrebbe apportare almeno un cambio in ogni reparto. Dopo il pareggio contro il Napoli al Meazza, la squadra cerca di migliorare la performance e consolidare la posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le novità previste in vista della prossima partita, per analizzare le possibili strategie e orientare le aspettative.

Inter Lecce probabili formazioni. Il pareggio contro il Napoli al Meazza lascia all' Inter più rammarico che soddisfazione. Due volte avanti nel punteggio, la squadra di Chivu non è riuscita a chiudere i conti, permettendo agli azzurri di rientrare in partita e mantenere invariati gli equilibri in vetta. Un'occasione mancata per allungare sul Milan e sugli stessi partenopei, con la corsa scudetto che resta apertissima e compressa in pochi punti. La classifica, però, continua a sorridere ai nerazzurri: il destino è ancora nelle loro mani. Proprio per questo il prossimo impegno assume un peso specifico enorme.

